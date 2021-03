Covid. In Sicilia gli anticorpi monoclonali. Al via i primi test

23/03/2021 11:55:00

In Sicilia sono arrivati gli anticorpi monoclonali, e sono cominciati i test su alcuni pazienti.



Le prime dosi del trattamento prodotto da Eli Lilly (Bamlanivimab/Etesevimab) sono arrivate all’ospedale “San Marco” di Catania (Policlinico) e all’ospedale “Cervello” di Palermo, ma saranno smistate anche alle aziende ospedaliere che ne faranno richiesta.

A febbraio l'Aifa aveva autorizzato gli anticorpi monoclonali per la cura del Covid 19, soltanto in questi giorni però si stanno distribuendo nelle strutture italiane.



Secondo le indicazioni dell’Aifa, gli anticorpi monoclonali potranno essere usati in fase precoce (entro le 72 ore) per una categoria selezionata di pazienti, cioè quelli ad alto rischio per età e patologie.