Gli assembramenti ai Cup dell'Asp a Mazara e Marsala

23/03/2021 09:10:00

Sembra essere una missione impossibile mantenere l'ordine al di fuori delle strutture pubbliche ed evitare assembramenti. Si continua ad assistere, infatti, a scene di persone accalcate ad aspettare fuori dal Cup dell'ex Inam, l'edificio poliambulatoriale dell'Asp in piazza Pizzo a Marsala.

“Continua ad esserci una “folla incredibile al CUP vicino agli uffici esenzione e richiesta farmaci. Ingresso unico per tutti anche per chi deve fare le visite specialistiche già prenotate e pagate, è possibile che non si riesce a trovare un ingresso alternativo almeno a chi ha già prenotato le visita?” ci segnala un lettore.



La foto che pubblichiamo invece è stata scattata nell'omologa struttura di Mazara del Vallo. Fuori dal Cup tanta gente accalcata che non rispetta le distanze di sicurezza anti-Covid. E pensare che si tratta di una struttura sanitaria..