Omicidio Angela Stefani, il pm chiede l'ergastolo per Vincenzo Caradonna

23/03/2021 09:20:00

Il processo per la morte di Angela Stefani è alle battute finali. Il pm Antonella Trainito ha chiesto l'ergastolo per l'ex compagno Vincenzo Caradonna, l'uomo di 47 anni arrestato subito dopo la scomparsa della donna di 48 anni - ancora oggi non è stata ritrovata - avvenuta a Salemi, il 5 febbraio del 2019. Per l'uomo l'accusa è di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Nel corso dell'ultima udienza prima della sentenza, le parti civili rappresentati dagli avvocati Frazzitta, Marino e Tranchida hanno il richiesto il risarcimento per l'ex marito della Stefani, Rosario Scianna e i due figli della coppia Francesco e Antonino.

In udienza è stato sentito lo psichiatra Maurizio Marguglio che ha detto che Caradonna è capace di intendere e di volere, anche se non ha escluso che l'imputato possa essere affetto da disturbo psicotico, un disturbo della personalità che si verifica solo in alcuni momenti. L'udienza finale con la difesa dell'imputato e la sentenza è stata fissata per il 24 marzo prossimo.