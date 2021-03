Stati Generali e stati dell'Io

23/03/2021 11:13:00

di Katia Regina

Biden si vaccina (con Astrazeneca?) e dice la verità. Putin si vaccina con Sputnik e regredisce agli anni infantili. Effetti collaterali dei vaccini?

La questione è seria, al di là della satira, talmente seria da fare apparire il Covid 19 come una sorta di prova tecnica dell'apocalisse. Talmente seria da farci rimpiangere Trump e le sue supercazzole. Cosa sta succedendo? Una cosa del genere non si era mai sentita neppure durante gli anni della Guerra fredda.

Qualcuno dovrebbe avvisare i due che non è suonata la campanella della ricreazione, la campanella che hanno sentito era quella che avvisava dell'imminente pericolo per il pianeta di cui sono responsabili.

Non conosciamo ancora bene Biden, ma conosciamo molto bene Putin. Allevato dai servizi segreti russi, un uomo capace di tutto che ha bloccato il processo di democratizzazione della Russia, la storia della sua ascesa è davvero impressionante, quanto quella che gli ha consentito di mantenere il potere da oltre un ventennio.

Ma torniamo ora a quanto accaduto dopo l'intervista a Biden, dopo quel sì secco in risposta alla domanda del giornalista che chiedeva se Putin era un assassino. Ma davvero il neo presidente degli Usa è convinto che si possa dire una verità di questa portata? Se è così qualcuno gli spieghi che non sta giocando a Risiko.

Putin è scaltro e lucido oltre ogni dire, lo dimostra la sua risposta, un augurio di stare in buona salute rivolto al suo accusatore. Un déjà vu: maxiprocesso alla mafia, Michele Greco, il papa, da dietro le sbarre augura ai giudici che lo condanneranno la pace e la serenità...

Per comprendere meglio questa situazione consiglio un libro di Eric Berne, gli Stati dell'Io, un manuale di Analisi Transazionale che spiega come siamo fatti e come ci relazioniamo con gli altri onde evitare incomprensioni e malintesi. Il G.A.B. acronimo di Genitore, Adulto, Bambino, sono i tre stati dell'Io che usiamo in un rapporto dialogico, ebbene se a parlare è il Bambino non possiamo rispondere con lo stato del Genitore o Adulto, per evitare barriere la nostra risposta deve necessariamente adattarsi allo stato del mittente. In altre parole, se vogliamo risolvere la questione tra Putin e Biden, quest'ultimo dovrebbe rispondere con un bel: c'hai creduto faccia di velluto.