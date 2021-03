Trapani, continuano le lunghe attese e i disagi al centro vaccinale di via Salemi

24/03/2021 18:07:00

Oltre duecento persone in attesa di fare il vaccino all'Hub trapanese di via Salemi.

I disagi per i cittadini che sono prenotati per la vaccinazione da effettuare questo pomeriggio non sono pochi, come si può vedere dalle foto che ci inviano alcuni cittadini.

Ci sono file lunghissime e bisogna attendere anche due/tre ore prima che arrivi il proprio turno. Insomma, dopo alcuni giorni la macchina organizzativa per fare i vaccini nel trapanese continua ad essere ingolfata, e chi ne paga le conseguenze sono i cittadini, se sono giovani può anche passare, ma fare aspettare delle persone anziane tutto questo tempo all'aperto non è proprio l'ideale.