Sabato a Marsala la vice ministra delle Infrastrutture Teresa Bellanova incontra i sindaci della provincia

24/03/2021 11:22:00

Sabato 27 marzo la Vice Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Teresa Bellanova, e il presidente dei Senatori di Italia Viva, Davide Faraone, visiteranno la provincia di Trapani per degli incontri istituzionali.

Alle 8.30 è previsto l’incontro con il presidente di Airgest Salvatore Ombra, presso lo scalo Vincenzo Florio di Trapani-Birgi, a seguire presso il Comune di Marsala la Vice Ministra affronterà le criticità del trasporto marittimo passeggeri alla presenza di armatori del settore.

Alle 10.30 presso il Complesso Monumentale San Pietro a Marsala, tenendo conto di tutte le norme per il distanziamento sociale previste per il contrasto al Covid-19, la Vice Ministra incontrerà i sindaci della Provincia per parlare di “Infrastrutture e Trasporti nella provincia di Trapani” con particolare riferimento al progetto sulla metropolitana di superficie.

La visita terminerà ad Alcamo con un incontro riservato di partito alla presenza di un solo rappresentante per comitato della provincia di Trapani. La stampa è invita a partecipare unicamente, per ragioni di norme anticovid, all’incontro che si terrà allo

scalo Vincenzo Florio e al Complesso San Pietro.