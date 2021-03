Melanzane ripiene con tritato light. Senza lattosio e glutine

24/03/2021 15:20:00

185 kcal a porzione

Ecco un'idea carina per un secondo. Molto spesso allontaniamo il tritato perché considerato pieno di grasso e non buono da utilizzare troppo spesso nei nostri piatti, ma dipende anche dalle quantità! Io mi sono fatta fare dal macellaio quello magro di vitello con poca carne di maiale per dare un po' più di gusto!

Ingredienti per 4 porzioni:

Per la base:

-2 melanzane grandi

Per il ripieno:

-300gr di tritato misto (200gr vitello e 100gr maiale)

-1 uovo

-2 cucchiai di parmigiano

-Misto fritto q.b (cipolla, sedano e carote finemente tritati)

-Sale e pepe q.b

Per la panatura:

-Granella di pistacchi una spolverata (per la versione senza glutine)

Oppure

-Pangrattato una spolverata

Procedimento:

Accendete il forno a 220° statico. Dopo aver lavato le melanzane, tagliatele a metà e togliete la polpa che andrà frullata. In una ciotola, unite il tritato magro e il resto degli ingredienti del ripieno con la polpa e mischiate.

Riempite le melanzane con il composto e mettete sopra un po' di granella di pistacchio o di pangrattato. Ricoprite ciascuna melanzana con la carta stagnola, ed infornate per almeno 40 minuti. Dopo, gli ultimi 10 minuti con la modalità GRILL. Servite e buon appetito!

*************************

Panino di Melanzane ripieno con cuore filante (LIGHT e SENZA GLUTINE) 220 kcal a porzione

Un'ottima idea per pranzo o cena per variare un po' e lasciare posto alla fantasia! Io amo le melanzane e sinceramente questa ricetta mi è piaciuta moltissimo

Facile da preparare!

Ingredienti per 3 panini:

-1 grande melanzana

-5 uova

-Fesa di tacchino 4 fette grandi

-Formaggio a pasta dura o molla 80gr (circa 30gr a panino). Io ho usato la scamorza, oppure potete usare le sottilette.

-Sale e pepe q.b

Procedimento:

Dopo aver lavato la melanzana, tagliatela a fette e arrostitele in una griglia o padella antiaderente. Nel frattempo, sbattete le uova con il sale e il pepe. Poi, in una teglia piccola ricoperta da carta forno, versate metà composto delle uova sbattute e infornate a 180° a forno preriscaldato per circa 10 minuti. Successivamente riponete le melanzane ripiene di formaggio e prosciutto nella teglia (deve esserci uno strato in basso e sopra di melanzana come se fosse un panino). Adesso potete versare l'altra parte delle uova sbattute sopra i finti panini e fare cuocere per altri 20 minuti. Una volta cotto, tagliare i bordi per farli staccare e servire.

N.B: come teglia potete usarne una piccolina in modo da non fare distendere troppo le uova in superficie. Io ho usato una carta alluminio ripiegata per rimpicciolire la teglia secondo la grandezza delle melanzane.

Ricetta di: Dott.ssa Federica Tarantino, dietista

Email: federica.dietista@gmail.com

Telegram: mangiasanoconfederica

Instagram: mangiasanoconfederica

Facebook: mangiasanoconfederica

Pinterest: mangiasanoconfederica