Marsala, ancora caos e disordini in ospedale per i vaccini 

25/03/2021 21:59:00

Ancora caos e disordine in ospedale a Marsala per le vaccinazioni. Le segnalazioni che arrivano alla redazione di Tp24 sono le più disparate: persone in attesa per più di tre ore, anziani lasciati soli, l'elimina code che non funziona, gente che non ha potuto fare il vaccino e gli è stato comunicato solo all'ultimo ...

Insomma, un disagio che continua giorno dopo giorno nell'indifferenza di Asp di Trapani e Comune di Marsala che sembrano voler lasciare ogni persona al loro destino.

L'aspetto più singolare è che, in pratica, come si vede da queste foto pubblicate sui social, l'ospedale di Marsala è l'unico posto dove si creano assembramenti ideali per la diffusione del contagio ...