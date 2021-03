La Finanziaria all'Ars: soldi per auto elettriche, giovani, parchi e ... 

26/03/2021 07:23:00

Non ci sono soldi per le imprese colpite dalla crisi economica, nè per ristoratori, albergatori o esercenti. Ma ogni partito e ogni deputato cerca di portare a casa il suo risultato, nella discussione della Legge Finanziaria che è in corso all'Assemblea Regionale Siciliana.

I Cinque Stelle gongolano per il via libera ad una norma voluta da loro per l'istituzione di un fondo mutualistico per la cooperazione. Siragusa parla di una norma "fondamentale per la promozione e lo sviluppo del sistema”.

Contributi da parte della Regione per la valorizzazione delle Vie Francigene di Sicilia e dei Cammini a matrice storico-culturale riconosciuti sul territorio regionale. E’ quanto prevede un emendamento della deputata regionale del Movimento 5 Stelle Valentina Zafarana approvato in queste ore a Sala d’Ercole nel corso della discussione della legge regionale di stabilità.

Altri 5 milioni di euro per restaurare e ammodernare le sale cinematografiche dei Comuni siciliani. È il contenuto dell'articolo 101 della legge di Stabilità e che stanzia ulteriori somme a valere sui fondi Poc 2014/2020, che saranno gestite dall'assessorato regionale ai Beni culturali. Queste risorse si aggiungono ai 5 milioni già messi a bando lo scorso novembre dal governo Musumeci per la riqualificazione delle sale cinematografiche.

Il Convitto audiofonolesi che ha sede a Marsala godrà, grazie ad una norma approvata con la legge di stabilità regionale, di un contributo di 70 mila euro per garantire il diritto alla riabilitazione terapeutica degli alunni ospitati con la finalità precipua di ridurre il rischio di dispersione scolastica tra i disabili in età scolare. Lo fa sapere Eleonora Lo Curto.

“Abbiamo approvato la norma che prevede l’installazione di impianti di videosorveglianza all’interno di case di riposo ed asili, già presentata come disegno di legge da Michele Catanzaro parlamentare regionale del PD, e quella che consente ai Comuni la possibilità di attivare i controlli nelle strutture di accoglienza per anziani, perché la tutela delle persone più fragili è un dovere.” Lo dice il capogruppo del PD Giuseppe Lupo a proposito dell’approvazione degli articoli 55 e 56 della legge di stabilità in discussione all’Ars.

Approvata in Finanziaria la norma del M5S che riconosce 2 milioni di euro alle isole minori.

“Diventa realtà il Fondo di solidarietà dei Parchi archeologici siciliani. Con l’approvazione dell’articolo 34 della legge di stabilità regionale è stato introdotto il principio che il dieci per cento delle risorse incassate dai ticket di ingresso dei Parchi archeologici di tutta la Regione verrà versato in un Fondo dal quale attingeranno anche i Parchi di fondazione più recente per finanziare le spese di funzionamento. In pratica anche il Parco archeologico di Marsala che, ad oggi, non ha raggiunto una piena autonomia economica, potrà beneficiare di risorse aggiuntive per la propria programmazione di eventi e attività che hanno l’obiettivo di far conoscere lo straordinario patrimonio culturale lilibeo al grande pubblico ed ai turisti di tutto il mondo. Del resto, quello di Marsala è l’unico Parco archeologico cittadino della Sicilia ed il contributo di circa 200 mila euro su cui potrà contare servirà per riprogettarne il ruolo e per rilanciare la città nel sistema turistico territoriale. Finita la pandemia, i Parchi archeologici siciliani torneranno ad essere i luoghi maggiormente visitati nell’Isola. Il nuovo Fondo di solidarietà permetterà ai Parchi meno conosciuti, rispetto a Valle dei Templi, Siracusa e Selinunte, di avere risorse in più per ideare eventi per attrarre visitatori”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

Con una norma della legge finanziaria regionale, l'Ars ha previsto 5 milioni di euro in favore di forme di “spazi aggregazione giovanile”. La Regione con questo stanziamento sancisce di fatto un passo avanti importante per contribuire a creare coesione sociale e solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni.

5 milioni di euro per l'assistenza igienico sanitaria degli studenti disabili, 300 mila euro per il trasporto sui mezzi pubblici ed una nuova, più flessibile, normativa sull'accoglienza di bambini e ragazzi in difficoltà all'interno delle comunità gestite dai Comuni o convenzionate con i Comuni.

Questo il risultato di tre emendamenti approvati oggi alla legge Finanziaria, proposti da Marianna Caronia, per altrettanti interventi di politiche sociali rivolte a categorie socialmente fragili.

Approvata all'Assemblea Regionale Siciliana la norma prevede incentivi per i cittadini siciliani che acquistano un’auto elettrica.