Anche a Marsala gli anticorpi monoclonali per la cura del Covid 

Anche a Marsala sono arrivati gli anticorpi monoclonali per la cura del Covid. Si tratta di una delle scoperte scientifiche più importanti per la lotta al coronavirus. In pratica, basta una puntura, e si è al riparo dagli effetti gravi della malattia. Troppo bello per essere vero, e infatti c'è una piccola controindicazione: ogni singola iniezione costa mille euro (che è sempre meno di quanto costerebbe un malato ospedalizzato). In Sicilia gli anticorpi monoclonali sono stati distribuiti ad alcuni ospedali, tra cui Marsala. Verranno utilizzati solo su pazienti che hanno altre patologie (e che pertanto, con il Covid, rischierebbero di morire) e non appena saranno accertati come positivi: la puntura, infatti, è efficace solo se viene presa nel primo stadio della malattia.

All’interno del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Paolo Borsellino sono state allestite postazioni opportunamente attrezzate per l’accoglienza del paziente e per l’infusione del farmaco. Come stabilito dalle normative vigenti la selezione del paziente da trattare è affidata ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta, ai Medici delle USCA(R) e, in generale, ai medici che abbiano l'opportunità di entrare in contatto con pazienti affetti da Covid di recente insorgenza e con sintomi lievi-moderati.

Il medico che effettua la selezione si metterà in contatto con la U.O.C. Malattie Infettive che, a sua volta controllerà e validerà i criteri e attiverà le procedure per l’arrivo del farmaco presso l’ospedale di Marsala. Il paziente verrà a questo punto accolto in ospedale, verrà somministrato il farmaco e dopo un brevissimo periodo di osservazione, nella stessa giornata farà rientro al domicilio.