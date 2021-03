"La mia odissea per (non) fare il vaccino all'ospedale di Marsala"

26/03/2021 11:53:00

Stanno arrivando molte segnalazioni sul caos per le vaccinazioni all'ospedale di Marsala. Attese interminabili, assembramenti e disorganizzazione. Un lettore ci scrive che ieri ha dovuto aspettare più di tre ore, in mezzo alla calca, per poi sentirsi dire che non potevano fargli il vaccino. Ecco il suo racconto.

Penso che la sanità da noi a Marsala faccia veramente schifo, una vergogna per noi marsalesi. Mi reco all'ospedale Paolo Borsellino per fare la prima dose del vaccino AstraZeneca, dato che non l'ho potuto fare sul posto di lavoro come i miei colleghi per un problema che ho avuto trent'anni fa, quindi lo devo fare in sicurezza in ospedale con anestesista al seguito. Il giorno prima mi telefonano per andare l'indomani pomeriggio dalle 15:00 in poi. Mi presento in ospedale alle 14:55, la scena che mi si presenta davanti è da rabbrividire, circa duecento, anche di più, persone in lista d'attesa, di cui, la maggior parte anziani dagli 80 anni in su, chi sulla sedia a rotelle chi con stampelle, che si trovavano la' dalle 11.30.

Si prendono i numeretti per la fila, ma il display gigante non e' funzionante, due povere infermiere sono addette ad aiutare a far rispettare la fila, ma l'assembramento e' inevitabile. I figli che accompagnano i poveri genitori provati per quelle condizioni di attesa disumane, con motivazione oggettiva, “scaratterano” vedendo i propri genitori in sofferenza, prendendosela con queste due poverette, che non hanno nessuna colpa, se chi di dovere non ha saputo organizzare le cose per come si deve.

Una signora non riesce più a sopportare quella situazione, e chiama i carabinieri, per metterli a conoscenza della situazione inverosimile in cui si trova. Io finalmente dopo l'odissea riesco a raggiungere l"agognato turno alle 18:15, ma la signorina nella stanza dove si vaccina, controllando la mia documentazione mi dice: “ma a lei chi l'ha contattata per fare il vaccino oggi?”, ed io rispondo: “voi...” e lei: “ma l'anestesista non c'è più a quest'ora”.

Prende il telefono e chiede come comportarsi...

Mi guarda con sufficienza e mi dice: “mi dicono che da stamattina abbiamo avuto disposizioni di non fare prime vaccinazioni....” Ma vaff... Non si è degnata nemmeno di chiedermi scusa.... Bastava poco, mettere un cartello scritto a penna.... OGGI NON FACCIAMO PRIME VACCINAZIONI... e non avrei perso tre ore della mia vita inutilmente.

Mi vergogno di essere marsalese... Spero, che chi di dovere prenda provvedimenti per questa inefficienza vergognosa... Siamo nel terzo mondo.