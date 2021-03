Marsala, ragazzo investito da un'auto al Lungomare

26/03/2021 19:32:00

Un ragazzo è stato investito da un'auto, ed è rimasto ferito riportando un trauma cranico. E' successo alle 19 circa, al Lungomare Boeo, davanti il Monumento ai Mille.

Il giovane extracomunitario si trovava al parco del lungomare, con altri amici, per praticare attività sportiva. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando, probabilmente a velocità sostenuta, è arrivata un'auto che lo ha preso in pieno.

"Non correvo, non l'ho proprio visto", ha detto la donna alla guida. L'impatto è stato abbastanza violento, tant'è che il giovane ha sfondato il parabrezza. Per lui un trauma cranico. Sul posto la polizia e l'ambulanza per soccorrere il ragazzo ferito. Traffico, naturalmente, rallentato.