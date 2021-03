Oggi Teresa Bellanova a Trapani e Marsala 

27/03/2021 08:00:00

Il vice ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture, Teresa Bellanova (Italia Viva) sarà oggi in visita ufficiale a Trapani e Marsala. Un incontro molto sentito nel nostro territorio sia per lo stato deficitario delle nostre infrastrutture, sia perché Bellanova ha dedicato, in precedenza, il suo impegno ai temi dell'agricoltura e del caporalato, anche loro molto sentiti in Sicilia occidentale.

"Ci sono tanti progetti per le infrastrutture in Sicilia che stanno anche dentro al Recovery e che sono all’attenzione delle istituzioni. Adesso dobbiamo lavorare per accelerare” ha detto ieri Bellanova a margine di un incontro al porto di Palermo.

“Non c’è dubbio che ci sono stati ritardi e criticità – ha detto – ma su questo si misurano le classi dirigenti. Nessuno può dire che non ci sono le risorse. Ci sono. E adesso bisogna avere capacità di realizzarlo”.

Non poteva mancare un riferimento al Ponte sullo Stretto: “Il ponte sullo Stretto è un tema che ha tanto diviso quanto fatto discutere. Io non ho le deleghe, quindi non posso prendere un impegno ben preciso. Posso dire però con molta chiarezza che le commissioni del Senato e della Camera hanno votato dei pareri per quanti riguarda il piano di ripresa e resilienza. Dentro il parere del Senato è richiamato con grande chiarezza la necessità di ottemperare a impegni che sono stati assunti, e tra questi c’è anche la necessità di avere l’alta velocità che va da Trieste a Palermo, e per fare questo dobbiamo avere un attraversamento stabile dello Stretto”.

Altro tema importantissimo collegato al ponte è quello della “continuità territoriale” che Bellanova considera a tutti gli effetti “un diritto di cittadinanza, sia per le persone che risiedono nelle isole minori della Sicilia, sia per chi vuole visitare questi territori e deve poterlo fare con costi accessibili e contando su collegamenti stabili”.

Nel corso dell’incontro, il viceministro ha affrontato anche il nodo del trasporto pubblico locale: “Si tratta di un elemento essenziale per la qualità della vita e l’accessibilità nelle nostre città e nei territori – ha sottolineato – Per questo mi auguro si arrivi presto e bene a una buona intesa per il rinnovo del contratto e che in questa direzione vengano composti tutti gli sforzi degli attori coinvolti”.

“Il mio – ha proseguito – è allo stesso tempo un appello e un auspicio. Sono convinta che tutte le parti al tavolo, consapevoli anche della centralità e del ruolo che il trasporto pubblico locale riveste in fatto di sostenibilità e tutela dell’ambiente, sapranno fare i passi nella giusta direzione”, ha concluso.