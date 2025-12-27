Dai lavori pubblici all’illuminazione: il bilancio 2025 della III Commissione di Erice

27/12/2025 17:00:00

A un anno dalla guida della III Commissione consiliare permanente, il presidente Vincenzo Maltese traccia un bilancio dell’attività svolta nel corso del 2025, rivendicando il lavoro portato avanti su deleghe strategiche come lavori pubblici, verde urbano, rifiuti, tutela ambientale, sistema idrico integrato, viabilità, trasporti, manutenzione stradale e pubblica illuminazione.

Un’attività che, sottolinea Maltese, è stata caratterizzata da un costante confronto tra i componenti della Commissione, nonostante la sua elezione – avvenuta nel 2024 – abbia suscitato tensioni politiche con la sindaca e la giunta, trattandosi di un consigliere di opposizione. «In Commissione – evidenzia – ho sempre cercato la collaborazione di tutti, senza pregiudizi, pur mantenendo in Aula un atteggiamento critico quando necessario, nel rispetto dei ruoli».

Nel corso dell’anno la Commissione ha esaminato atti e delibere destinati al Consiglio comunale, promosso audizioni con i dirigenti dei settori competenti e svolto sopralluoghi in diverse aree del territorio comunale, verificando lo stato dei lavori pubblici, delle infrastrutture e degli impianti sportivi.

Restano ancora aperte alcune criticità, tra cui i lavori della rotonda di via Cesarò e alcuni cantieri fermi nelle strade di Casa Santa. Segnali positivi arrivano invece dalla ripresa dei lavori al Campo San Nicola di Erice; per la palestra di Porta Spada, dopo il collaudo, si attende ora l’affidamento della gestione.

Tra le priorità indicate per il futuro figurano il potenziamento della pubblica illuminazione su gran parte del territorio comunale e il completamento delle opere di urbanizzazione primaria a Pizzolungo, considerate fondamentali per garantire servizi essenziali ai cittadini.

«C’è ancora tanto da fare nel 2026 – conclude Maltese – ma il lavoro svolto finora è stato serio e documentato». Il presidente della III Commissione ha infine ringraziato la vicepresidente Simona Mannina e i componenti Sofia Mazzeo, Carmelo Peralta e la neo consigliera Sabina Bonfiglio, augurando a tutti un proficuo nuovo anno.



