Politica
14/02/2026 16:00:00

Referendum giustizia, parte dal Nisseno il tour per il No del M5S

È partito da Gela il tour del Movimento 5 Stelle in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Il coordinatore regionale Nuccio Di Paola ha avviato dal mercato settimanale della Stazione il primo di una serie di incontri pubblici per sostenere il No e spiegare le ragioni della consultazione ai cittadini.

L’iniziativa ha preso il via venerdì 13 febbraio a Gela, in provincia di Caltanissetta. L’obiettivo, spiega Di Paola, è quello di portare il confronto direttamente tra la gente, nelle piazze e nei mercati rionali.

 

“L’idea è incontrare i cittadini nei luoghi della quotidianità – afferma il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle – per parlare della necessità di andare a votare e soprattutto di votare No. La Sicilia può dare un contributo importante alla difesa della nostra Costituzione”.

Secondo Di Paola, il referendum rappresenta un passaggio cruciale per l’assetto della giustizia. “Spieghiamo ai cittadini – aggiunge – che attraverso questo referendum senza quorum possiamo arginare il controllo della politica sulla giustizia, scongiurando il tentativo di Giorgia Meloni e del centrodestra di creare un sistema in cui la giustizia possa avvantaggiare i potenti ed essere inflessibile con le persone comuni”.

Il calendario completo degli appuntamenti sarà ufficializzato nei prossimi giorni. In campo, oltre al coordinatore regionale, ci saranno attivisti, referenti territoriali, consiglieri comunali e portavoce del M5S a vari livelli istituzionali.

 

Il secondo incontro è già fissato per domani, sabato alle 11, ancora nel Nisseno: appuntamento al mercatino di via Ferdinando I, a Caltanissetta, all’ingresso principale tra via Ferdinando I e via Filippo Turati.

Parte così dalla provincia nissena la mobilitazione pentastellata in vista del voto di marzo, con l’obiettivo dichiarato di portare il dibattito sul referendum direttamente tra i cittadini.

 









