Quello in monopattino, la signora in rosa e gli altri: il video degli incivili a Marsala ... 

27/03/2021 18:12:00

Non finiscono mai di stupire i marsalesi incivili che buttano i rifiuti per strada. Ecco un video con le nuove immagini. Chissà se dalle telecamere di sorveglianza il Comune riuscirà a fare le multe e magari a denuciare queste persone che si ostinano a sporcare la città come se nulla fosse.

In queste immagini c'è anche chi butta i rifiuti per strada in monopattino, i soliti incivili che lasciano i rifiuti alla Villa del Rosario, una signora che trascina, con una specie di piagiama rosa addosso, un sacco di rifiuti per le basole del centro, lasciando pure la scia ...