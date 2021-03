Il Covid blocca la Finanziaria all'Ars. Le ultime misure approvate 

28/03/2021 06:00:00

Scene incredibili all'Ars venerdì sera quando Gianfranco Miccichè ha scoperto l'esistenza di un caso di Covid. "Sono talmente incazzato per questa storia: lo sapevo che finivamo così, col Covid. Quando dicevo che noi politici andavamo vaccinati ci hanno preso il culo..!" si è messo ad urlare. Seduta sospesa, Finanziaria che può aspettare, in attesa dei tamponi. Vediamo cosa si è discusso fino ad ora.

EVASIONE. “Con l’approvazione dell’articolo 139 della finanziaria introduciamo misure importanti per il contrasto all’evasione fiscale ed al lavoro irregolare nel settore edile. È una norma proposta dal PD, la lotta al lavoro nero è un dovere morale per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e la libera concorrenza”. Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars. Con l’approvazione dell’articolo, il responsabile dei lavori è tenuto a: acquisire copia delle denunce di inizio lavori effettuate dalle imprese esecutrici agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa per i soggetti obbligati la denuncia effettuata alla Cassa edile; controllare durante l’esecuzione dei lavori, la regolare presenza in cantiere dell’impresa e del personale autorizzato, l’UNILAV dei lavoratori segnalando agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate; trasmettere allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) o allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), alla fine dei lavori, il DURC dell’azienda esecutrice, attestante la regolarità contributiva.

AGRICOLTURA. “Sul sostegno all’agricoltura ed alla zootecnia, fino ad ora il governo Musumeci non ha fatto praticamente nulla: i fondi comunitari ci sono ma non bastano, servono riforme strutturali. Così come sui Consorzi di bonifica, rispetto ai quali fino ad oggi ci sono stati solo annunci. I lavoratori dei Consorzi attendono risposte, e consideriamo inoltre tutti i problemi che nasceranno per gli imprenditori agricoli quando ricominceranno ad arrivare le cartelle dei canoni irrigui”. Lo ha detto Nello Dipasquale, parlamentare regionale del PD, intervenendo in aula durante l’esame delle norme della finanziaria relative all’Agricoltura “Siamo pronti a fare la nostra parte – ha aggiunto - rappresentando le esigenze e le proposte dei tanti imprenditori, agricoltori e dipendenti che fra mille difficoltà stanno andando avanti, ma il governo regionale deve avviare un vero percorso di riforme”.

INFERMIERE SCOLASTICO. È stato depositato oggi all'ARS un ordine del giorno a firma dell'Onorevole Stefano Pellegrino, con il quale si impegna il Governo regionale a considerare l’inserimento dell’infermiere scolastico in tutte le scuole siciliane. “Una necessità dettata non solo dal contesto pandemico che stiamo vivendo. La garanzia di un pronto intervento in loco, che monitori la salute di studenti affetti da altre patologie, ritengo che sia un'iniziativa da condividere. Penso al diabete mellito di fase 1 o all’epilessia, solo per citarne alcune. Già a Marsala, i consiglieri Flavio Coppola e Giovanni Sinacori del movimento civico Noi Marsalesi - di cui sono fondatore e rappresentante - hanno elaborato, con apposito emendamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019, la proposta in ambito comunale. Diverse infatti sono le segnalazioni da parte di genitori che lamentavano l'assenza di figure specifiche all'interno delle strutture scolastiche di ogni livello. Figure che sono contemplate e previste sia a livello internazionale che a livello nazionale, come ha fatto la Regione Lazio. Per tale motivo ho chiesto al Governo Musumeci di allinearci, adottando un provvedimento che possa garantire tale servizio di pubblica utilità, a tutela di bambini e ragazzi”. Così afferma il Deputato regionale di Forza Italia, On. Stefano Pellegrino, Presidente della Commissione Affari Istituzionali all'Ars.