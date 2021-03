Giovani volontari puliscono l'arenile in centro a Trapani 

28/03/2021 09:49:00

L' arenile prospiciente piazza Vittorio Emanuele a Trapani é stato ripulito dai ragazzi e dalle ragazze dell' associazione Plasticfree che hanno raccolto plastica depositata dalle mareggiate ma anche dall'inciviltà di chi continua a sporcare anche il mare.

Una iniziativa che ha riscosso il plauso del sindaco Giacomo Tranchida e dall' assessore Romano. "Un particolare ringraziamento alle ragazze e ai ragazzi dell’associazione nazionale Plasticfree - dice il primo cittadino - con la quale stipulere mo una convenzione per una collaborazione duratura e per azioni diverse di sensibilizzazione ambientale, per cominciare dal mare". La spiaggia è frequentatissima sia dai trapanesi sia dai turisti che trascorrono le vacanze estive nel capoluogo incantati e rapiti proprio dal mare. "Mare pulito e bello, non solo è un nostro dovere responsabile - sostiene Romano - ma anche un piacere viverlo, anche per turisti e visitatori. Chi sporca il mare e la città, fa danno grave ad ognuno di noi". Poi un appello: " Impariamo tutti ad essere vigili del nostro vicino ed orgogliosi della bellezza pulita della nostra città e del nostro mare".