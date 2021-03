Assembramenti per il vaccino a Castelvetrano

29/03/2021 14:00:00

Calca davanti l'ospedale di Castelvetrano che, a tratti, sembra l'ingresso ad uno stadio. Non basta la registrazione on line. Chi arriva lascia il proprio cognome al banchetto dei volontari, davanti la porta d'entrata dell'ospedale.

La documentazione però non viene ritirata. Al momento (è mezzogiorno) però i vaccini Pfizer non sono ancora arrivati. Si sta procedendo alle somministrazioni di Moderna, che invece sono disponibili. Intanto, scorrendo l'elenco, l'utente che viene chiamato , ma che deve fare la seconda dose di Pfizer, passa in coda.

Non si riesce a garantire il distanziamento e diverse persone anziane saranno costrette ad una lunga attesa. Ci sarebbe inoltre un ulteriore difetto di comunicazione: a diversi anziani che avevano fatto già la prima dose, era stato indicato un orario diverso da quello presente nell'etichetta adesiva.

Alla domanda "a che ora devo ritornare?", a molti è stato risposto: "Allo stesso orario del primo appuntamento".