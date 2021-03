Coronavirus, Sicilia: Musumeci vuole comprare i vaccini russi 

29/03/2021 09:12:00

Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, è pronto a comprare dosi di vaccino russo. Lo dice in un'intervista oggi al quotidiano La Verità, dove fa il punto sull'emergenza in Sicilia. Musumeci si pone sulla stessa lunghezza d'onda di De Luca e dice di aspettare in settimana 110.000 fiale di vaccino dal commissario Figliuolo. "Se non dovessero arrivare - minaccia - ci rivolgeremo altrove". Il riferimento è alla Russia e allo Sputnik. "Sono anticomunista - precisa Musumeci (e cosa c'entra con Putin ...?) - ma se il vaccino russo dà immunizzazione perchè non utilizzarlo". Forse perchè, va ricordato al governatore siciliano, le massime autorità, cioè l'Ema in Europa, e l'Aifa in Italia, non hanno ancora approvato il vaccino russo?

La Sicilia al momento è prima in Italia per inoculazioni, ma è anche vero che, purtroppo, per la categoria più a rischio, cioè gli over 80, è al di sotto della media nazionale, e ciò, secondo Musumeci "per la diffidenza nei confronti di AstraZeneca". Peccato che agli over 80 non sia somministrato AstraZeneca ...

Musumeci ricorda inoltre l'accordo con i Vescovi siciliani che sabato prossimo porterà la campagna vaccinazione dentro 500 parrocchie siciliane, e ritorna sulla necessità di fare le vaccinazioni anche negli stabilimenti balneari.

In Sicilia intanto sono stati individuati due casi di variante nigeriana. Ne parliamo qui.