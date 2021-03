Sicilia, festa di compleanno alla faccia dei divieti: 17 multati

29/03/2021 06:59:00

Domenica di controlli e multe in Sicilia. La bella giornata ha spinto molte persone ad attività all'area aperta, e questo è un bene, ma ci sono stati tanti casi di assembramenti, soprattutto di giovani, fuori dai locali (che non possono fare consumare nulla al loro interno). Diversi i multati, perchè in tantissimi Comuni è vietato sostare o consumare qualcosa entro i cinquanta metri dai bar e dai locali, proprio per scoraggiare la movida.

Tante anche le feste "scoperte" dalle forze di Polizia. In provincia di Siracusa, ad esempio, gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione di una festa di compleanno in una casa. Diciassette i giovani presenti: tutti senza mascherina (sanzionati).

Fine settimana movimentato in provincia di Agrigento, le forze dell’ordine hanno effettuato numerosi controlli mirati a far rispettare le normative anticovid, gli agenti hanno riscontrato numerose anomalie e per questo motivo sono state chiuse 12 attività commerciali.

SCICLI. La zona rossa, a causa dell’emergenza epidemiologia, imposta al comune di Scicli prescrive particolari obblighi per i cittadini e le forze dell’ordine stanno eseguendo serrati controlli.

Nel corso del controllo del territorio, una pattuglia della Tenenza di Scicli ha verificato un veicolo con a bordo un uomo ed una donna.

L’uomo di origini straniere di 37 anni era positivo al Covid e dunque posto in isolamento domiciliare obbligatorio da parte dell’autorità sanitaria ai sensi delle norme vigenti, e questi era fuori dalla propria abitazione con a bordo la propria moglie non curante della gravità e pericolosità del comportamento per la salute pubblica.

I Carabinieri lo hanno denunciato a piede libero all’autorità giudiziaria per la violazione dell’isolamento domiciliare e per delitto contro la salute pubblica.