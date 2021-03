Le ricette di Maria; Triangoli di pasta sfoglia

29/03/2021 08:05:00

Se avete voglia di preparare un buon dolce, ma la cucina non è il vostro forte, vi consiglio di preparare un dolce utilizzando la pasta sfoglia.

Con soli due o tre ingredienti sorprenderete i vostri ospiti con un dolce delizioso semplice e veloce da realizzare.

Oggi vi propongo i triangoli di pasta sfoglia con la marmellata.

Realizzarli è davvero molto semplice basta soltanto un rotolo di pasta sfoglia, marmellata e un po' di burro per spennellarlo in superficie, pochi minuti in forno e sarà pronto.

Potete variare con la farcitura, utilizzando ad esempio anche la Nutella o qualsiasi altra crema, a seconda dei vostri gusti.

Questo dolce preferito anche per quando si ha poco tempo, oppure per quando arrivano degli ospiti all'ultimo minuto.

Io vi consiglio di provare questo dolce, sono sicura che non ve ne pentirete.

Se adesso vi ho fatto venire l'acquolina in bocca e volete scoprire come prepararlo in maniera semplice, potete cliccare nel link che trovate qui giù, troverete tutti gli ingredienti e tutto il procedimento.

Maria cucina