Inchiesta dati Covid. Razza fa scena muta davanti ai pm

30/03/2021 22:31:00

Il silenzio di Razza. Si è avvalso della facoltà di non rispondere l' ex assessore regionale alla Salute che, oggi pomeriggio, si è recato al Palazzo di giustizia di Trapani.

Ruggero Razza, però, non ha risposto alle domande dei Pm Sara Morri e Francesca Urbani che hanno coordinato l' inchiesta sui dati taroccati forniti all'Istituto superiore della Sanità e al Ministero per scongiurare che la Sicilia venisse declassata in zona rossa. Inchiesta culminata, all'alba di oggi, nell' arresto di Letizia Di Liberti dirigente del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e di due suo collaboratori. Ruggero Razza, invece, é indagato. Sapeva dei dati sui contagi, sui tamponi, sui ricoveri e sui decessi alterati. "Spalmiamoli" l' ordine che avrebbe dato l' ex assessore che davanti ai magistrati ha fatto scena muta.