Marsala mercoledì in casa contro Macerata. Parla Mazzon: "Riscattare la gara di andata"

30/03/2021 18:30:00

Pieghe o sviluppi di partite andate in porto come quella contro Soverato denotano audacia e grande ordine mentale di una squadra che ha nelle sue corde tutto per fare bene. Questo è reso possibile finanche per merito di una distribuzione di gioco lucida ed impeccabile. La Sigel che si approccerà all’anticipo della 7^giornata di Pool Promozione (le restanti gare di questo turno si snoderanno tra il 3 e 4 aprile prossimo, ndr) è molto volitiva a proseguire in questa batteria il ruolino di marcia casalingo che le ha dato ragione nelle due uniche occasioni giocate fin qui al PalaBelllina (San Giovanni in M.no e Soverato).

<<A distanza di un paio di settimane, sono estremamente felice rivedere le mie ex compagne e tutte quelle persone che compongono lo staff, ma ciò su cui sono concentrata è riscattare il risultato della gara di andata. Questo l’obiettivo mio e di squadra in previsione di mercoledì>>

Mercoledì 31 marzo alle 17h00 a fare visita alle azzurre di coach Amadio è quella CBF Balducci HR Macerata vincitrice della Coppa Italia di categoria a Rimini lo scorso 14 marzo e capace in due mesi e mezzo di mettere a segno, tra stagione regolare e Pool Salvezza, tredici exploit, di cui uno consumato alla Mar.Pel Arena contro Demichelis & Company alla seconda giornata di andata per tre set a uno. Per le neroarancio di Paniconi sabato invece si è registrato uno stop interno, nonostante i 28 punti della polacca Lipska, nello scontro con Pinerolo per il quarto e quinto posto. Un tie-break in cui Macerata ha sempre rincorso nel computo dei set e il cui epilogo ha sorriso alle piemontesi che con una gara in più rispetto alle marchigiane si trovano quarte a 42 punti, gli stessi di Macerata ora un gradino sopra proprio la Sigel. Sarebbe scontato affermare che anche da questa partita per Marsala passa la chance di terminare queste dieci giornate con il quarto posto, migliorandone di gran lunga il posizionamento iniziale e cominciare i Play/Off per la serie A1 con la certezza di giocare l’eventuale spareggio in casa.Nel frattempo, in palestra agli ordini dello staff tecnico capeggiato dall’head-coach Daris Amadio le sigelline riversano energia, predisposizione e sudore. Per le giovani azzurre è stata una domenica pomeriggio “atipica” e costellata dal lavoro tecnico-tattico e partitella finale a ranghi completi sei contro sei. Dopo la mattinata di lunedì trascorsa tra controlli sanitari di routine e sala pesi, ieri pomeriggio altra esercitazione con la palla. Martedì mattina è stata effettuata altra mezza giornata di lavoro al PalaBellina per provare ulteriormente gli schemi e i dettami tattici che affida l’allenatore da tenere bene a mente in partita. Mentre nel primo mattino di domani, mercoledì 31 la classica rifinitura della durata di un’ora.Al PalaBellina mercoledì confermata la misura restrittiva delle “porte chiuse” per via del perdurare del periodo pandemico. A questo proposito, verranno adottate all’interno dell’ impianto tutte quelle misure atte e utili a contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2. Diretta streaming su LVFTV , grazie al valido supporto logistico garantito dall’emittente televisiva LaTr3. Sempre disponibile in tempo reale l’aggiornamento punto a punto dal sito www.legavolleyfemminile.it o dalla pratica app della Lega Volley Femminile. Per le iniziative extracampo che verranno espletate in questa gara, Marzo è il mese dedicato alla campagna di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare tra i giovani. L’iniziativa è denominata “Fiocchetto Lilla” a cui Marsala Volley assieme al Comitato Regionale FIPAV Sicilia aderisce. Allo schieramento in campo, in occasione dei saluti tra le squadre, al polso ogni giocatrice di casa e ospite avrà il fiocchetto lilla, simbolo di questa singolare lotta.