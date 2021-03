Coronavirus in provincia di Trapani. Più ricoverati. Il bollettino del 31 marzo

31/03/2021 16:13:00

Il bollettino dell'Asp del 31 marzo sul Coronavirus in provincia di Trapani fa registrare 50 nuovi casi in più.

Sono guarite 32 persone. Non si registrano nuove vittime.

Sono 606 (ieri erano 624) gli attuali positivi in provincia di Trapani; il totale dei guariti arriva a 10.541 e quello dei morti a 275.

Ci sono 4 persone ricoverate in terapia intensiva, 24 (+4) nei reparti Covid.



A Marsala i contagi salgono a 211. 103 a Trapani, 71 ad Alcamo (dove i contagi scendono), 80 a Castelvetrano. Piccola flessione ad Erice, 34, e a Paceco, 23. Diminuiscono a Mazara, 16. Poi abbiamo: Campobello di Mazara 16, 14 a Valderice, 7 a Salemi, 8 a Castellammare del Golfo, 6 a San Vito Lo Capo, 4 a Buseto Palizzolo , 3 a Santa Ninfa, Petrosino e a Calatafimi Segesta, 2 a Custonaci, Pantelleria, 0 a Partanna, Favignana, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Vita.