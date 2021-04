Marsala: torna l'asfalto alla Spagnola. Eliminata la pista ciclabile

01/04/2021 06:00:00

Presto l'asfalto tornerà tutto nero. Anzi, come si vede dalle immagini, in alcuni tratti il lavoro di ripristino è già iniziato. Dopo le polemiche di queste settimane il Comune di Marsala ha deciso: verrà cancellata la pista ciclabile che dal lungomare della Spagnola porta allo Stagnone di Marsala. Tante le proteste dei cittadini che non sopportavano più l'invasione di ciclisti e pedoni (molti addirittura non marsalesi ...), il senso unico di marcia e addirittura il divieto di accesso per le auto nelle giornate di punta.

Ed è per questo che, in vista dell'estate, tutto tornerà alla cara vecchia normalità. Asfalto, auto, posteggio libero fin dove si può. Ma l'azione della Giunta Grillo non si ferma qui. Il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, accompagnato dalla signora Mariella, ha fatto un primo sopralluogo annunciando una serie di importanti novità: "Il ripristino dell'asfalto sarà solo una delle prime iniziative che faremo per ripristinare la bellezza di questo luogo", ha detto. Convocato il tavolo tecnico, sentita la governance, ascoltata la Giunta joung, riunito il comitato per il programma, auditi i consiglieri comunali, gli esperti, un tale signor Enzo che passava da lì, il Sindaco ha annunciato che ha in mente delle novità.

Innanzitutto lo slargo centrale, in zona "Principino", cambierà nome e si chiamerà "Largo Milleschiticchi", in onore al titolare del camioncino meno mobile d'Italia, il venditore ambulante fisso che più di tutti ha patito in queste settimane la chiusura del lungomare alle auto. E pensando a tutti coloro che hanno sofferto e soffrono il senso unico di marcia che gli impedisce di raggiungere la propria casa (abusiva, ma pur sempre casa), c'è chi propone anche di intitolare un tratto del lungomare della Spagnola in "Viale Vittime di Alberto Di Girolamo", dal nome del nefasto ex Sindaco della città.

"Bisogna trasformare i problemi in opportunità, con pace e concordia" è il motto della Giunta. Ed è così che si pensa ad un piccolo esperimento. Per accontentare i tanti che sfrecciano con i motorini e gli scooter alla Spagnola, e che vengono spesso imbrigliati da inutili divieti, il sabato e la domenica anzichè l'isola pedonale ci sarà la sospensione di ogni limite di velocità. Non è una cosa campata in aria, come spiega l'assessore Michele Gandolfo: "Abbiamo in programma di fare della tappa Salinella - Imbarcadero una manifestazione automobilistica che precede il rally della Monte Erice". E lo sviluppo porta sviluppo. L'assessore Oreste Alagna, con delega al turismo, si lascia andare ad una piccola indiscrezione per i lettori di Tp24: "E' presto per dirlo, ma dopo il successo di Makari, siamo in trattativa per ambientare alla Spagnola un'altra grande fiction, NIKILAUDA, con Beppe Fiorello nella parte del popolare campione". In una scena Lauda percorre il circuito dello Stagnone nella sua auto da corsa, e poi si ferma a mangiare uno strudel davanti al tramonto. Un grande spot per Marsala.