Marsala. Piano del colore e del decoro urbano: nuove direttive, in attesa del regolamento

01/04/2021 22:00:00

Tutelare, conservare e riqualificare il patrimonio edilizio sull'intero territorio comunale. Queste le finalità del Regolamento del “Piano del colore, del decoro urbano e del paesaggio” che l'Amministrazione comunale di Marsala intende aggiornare al più presto.

“Lo strumento urbanistico in vigore implica aspetti culturali, tecnologici, normativi in reciproca relazione e che vanno rispettati, sottolinea il sindaco Massimo Grillo. Se poi consideriamo che si prevedono numerose istanze da esaminare a seguito dei provvedimenti varati dal Governo nazionale, quali ecobonus e sismabonus, occorre che gli Uffici tecnici competenti prestino tutta l'attenzione possibile prima del rilascio delle relative autorizzazioni”. Da qui l'atto di indirizzo al dirigente del settore “Pianificazione Territoriale”, ing. Pier Benedetto Mezzapelle, cui il sindaco Grillo dà precise direttive per predisporre l'aggiornamento del “Regolamento del decoro urbano”, risalente ad oltre cinque anni fa.

“Nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento, afferma il sindaco Grillo, invitiamo i tecnici a porre la necessaria attenzione a quanto disposto dal Regolamento attualmente in vigore per armonizzare i colori che interessano le facciate dei nostri palazzi”. In particolare, l'Amministrazione Grillo intende dotarsi di un “Piano del colore, del decoro urbano e del paesaggio”, a completamento degli altri strumenti urbanistici vigenti. E ciò, fermo restando che - come si legge nella stessa direttiva sindacale - sia nel centro storico che nell’ambito dell'intero tessuto edificato comunale, l'attuale “Regolamento del decoro urbano” è strumento urbanistico di riferimento per l’istruttoria delle istanze, di privati e Imprese, riguardanti interventi sul patrimonio edilizio.

Progetti per la viabilità rurale

Mettere in sicurezza e rendere transitabili tratti di strade che collegano numerosi fondi agricoli del territorio comunale di Marsala. Questo l'obiettivo che accomuna i due progetti presentati dall'Amministrazione Grillo all'Ente Sviluppo Agricolo (ESA), per i quali è stato chiesto un finanziamento complessivo di 1 milione e 125 mila euro. “Sono progetti che interessano il settore agricolo, primaria fonte di economia per il nostro territorio, afferma il sindaco Massimo Grillo. Ma gli investimenti rientrano anche in una programmazione più ampia di questa Amministrazione che punta alle infrastrutture per creare sviluppo e occupazione. Una priorità assoluta questa, di recente rappresentata alla vice ministra Teresa Bellanova in occasione del sua visita a Marsala”. Redatti dai tecnici del settore Lavori Pubblici diretto dall'assessore Arturo Galfano, il primo dei due progetti riguarda la strada denominata “Dimina-Bellusa”, tra Marsala e Salemi, soggetta a smottamenti e deformazioni causate dalle acque piovane. La manutenzione straordinaria, per un investimento di 750 mila euro, servirà ad eliminare i dissesti, ripristinare i tombini, rifare la pavimentazione e ricollocare la segnaletica stradale. Analoghi interventi anche per la strada “Ricalcata”, in prossimità di un percorso naturalistico che conduce a “Borgo Fazio”, a pochi chilometri dalle pendici della “Montagna Grande”. All'ESA si chiede un finanziamento di 375 mila euro per le opere necessarie, incluse quelle per ripristinare la scarpata e parte della carreggiata danneggiate da una frana. In più, occorrerà intervenire per migliorare il sistema di raccolta delle acque piovane, principale causa dei dissesti.

Gara ciclistica a Marsala

Con il tempo di 26min 21sec e 43cent l’Asd Bicifit si è aggiudicata la prima edizione della cronosquadre “Lilybeo Vini e Venti” organizzata, domenica scorsa, nella nostra Città dall’ASD Marsala Team 2012. La gara si è svolta lungo il percorso Viale Isonzo, Parco della Salinella e lungomare Boeo. A gareggiare sono state ben 55 squadre composte da 4 ciclisti ciascuna per un totale di 220 atleti. Si è trattato della prima gara regionale dell’anno che si è svolta su un percorso di 20 chilometri.

In gara vi sono stati ciclisti provenienti da tutta la Sicilia. Dietro alla compagine vincitrice si sono piazzati l’ASD Pro Bike Ramacca (2^ classificata) e la Nuova Air (3^ classificata). Per il Marsala Team, il miglior piazzamento è stato conseguito dal gruppo Cangemi, Russo, Puccio e Parrinello classificatosi al 16esimo posto. Questi i piazzamenti degli altri ciclisti locali: gruppo Prinzivalli, Alagna, Ottoveggio e Urso (31^ pos.); Gabriele, Parrinello, Cavallaro, Catalano (33^ pos.); Latina, Ferlisi, Caracappa, Rallo (35^ pos.); Messina, La Grutta, Ricci e Perrella (46^ pos.); Triolo, Marino, Catalano e Ciotta (50^ pos.); Stella, Caputo, Arancio (52^ pos); Di Stefano, Trapani e Reina (54^ pos.).

La gara si è svolta in assenza di pubblico nel rispetto della normativa anticovid. A premiare i vincitori è stato il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo. Sono stati gli stessi organizzatori dell’Asd Marsala Team, al termine della competizione, a ringraziare il primo cittadino e il Corpo di Polizia Municipale per l’importante collaborazione offerta.