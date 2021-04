01/04/2021 10:45:00

Con una interrogazione al sindaco di Trapani, il consigliere comunale Giuseppe Lipari chiede che venga istituito un collegamento, mediante bus, con il centro vaccinale di contrada Cipponeri per venire incontro alle esigenze degli utenti che hanno difficoltà negli spostamenti.

Un nuovo servizio, quindi, che potrebbe affiancare quello del Taxi solidale frutto dell'intesa tra Comune e Croce rossa per consentire, in particolare, agli anziani di usufruire di un mezzo per recarsi a fare i vaccini.