Vuoi fare il giornalista? Tp24 cerca te. Candidati per il nostro stage

08/04/2021 14:45:00

Tp24 apre le porte.

La redazione del più importante giornale della Sicilia occidentale, infatti, apre una selezione per uno stagista da inserire stabilmente nella redazione di Marsala. "In realtà noi abbiamo sempre ospitato e accolto giovani, collaboratori, lettori e ascoltatori di Rmc 101 - spiega il direttore Giacomo Di Girolamo - solo che questa volta abbiamo voluto fare le cose per bene, per scegliere una o due persone, e dare loro la possibilità di inserirsi in un contesto di grande professionalità ...".

Tp24 da anni organizza corsi di giornalismo gratuiti per i giovani del territorio. Finora ben nove edizioni: a Marsala, Trapani, Castellammare, Castelvetrano, Salemi ... La pandemia ha bloccato questa iniziativa, che era molto apprezzata, perchè permetteva ai corsisti, senza uscire un euro, di scoprire come lavora una redazione giornalistica e di ascoltare le lezioni delle grandi firme del giornalismo italiano che in maniera amichevole si prestavano a fare da docenti per i corsi di Tp24. "Proprio perchè non possiamo al momento programmare i nostri corsi abbiamo deciso di fare il contrario: anzichè andare noi in giro, chiediamo ai giovani di venire qua, e, se vogliono, di imparare un know how che nella vita è utile in tanti modi" continua Di Girolamo. Regalare questa opportunità, inoltre, è una delle iniziative che rientrano nell'ambito del 15° anniversario di Tp24, che nasceva, infatti, nel 2006.

I candidati ideali sono giovani, hanno buona volontà, e, soprattutto, curiosità. Verranno inseriti nella redazione di Tp24, lavorando fianco a fianco con il direttore e non solo. Scopriranno dal vivo come si fa un'inchiesta giornalistica, e tutte le altre tecniche che sono richieste oggi a chi fai informazione: dalla consultazione delle banche dati, fino alla realizzazione di interviste, dai video reportage, fino alla cronaca.

Ci si candida mandando una mail a redazione@tp24.it entro il 23 Aprile prossimo. Nella mail bisogna lasciare i propri dati e spiegare perchè si vuole affrontare questa esperienza.

"Tutti i nostri collaboratori, altri giornalisti che lavorano altrove, professionisti del mondo nella comunicazione, hanno iniziato proprio così, con uno stage nella nostra redazione" conclude Di Girolamo.

Un mestiere antico e moderno, sempre più affascinante, in un'epoca in cui tanti straparlano, ma pochi, pochissimi, sanno spiegare alle persone ciò che avviene. Ecco cos'è fare il giornalista. Se ci credi, Tp24 ti aspetta.