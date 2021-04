A Marsala la quarta tappa del Campionato Zonale Laser organizzata dalla Società Canottieri

09/04/2021 22:08:00





Continuano i successi sportivi della Società Canottieri Marsala che ha organizzato la quarta tappa del Campionato Zonale riservato alla classe Laser. La competizione si è svolta durante il fine settimana di Pasqua e ha visto la presenza di oltre 70 timonieri provenienti da tutta la Sicilia. La manifestazione sportiva è stata caratterizzata da un vento leggero, che nelle due giornate di regate ha messo a rischio lo svolgimento delle prove. In particolare, i Laser 4.7 sono riusciti a completare in totale 3 prove, mentre i Laser Radial hanno chiuso con 4 prove in totale. La squadra della Società Canottieri Marsala, diretta dal coach Vito Messina, è riuscita ad imporsi sugli avversari con un meritato primo posto di Giulio Genna (1° Under 16) tra i Laser 4.7, seguito da Alberto Incarbona al 5° posto, 27^ Ludovica Giacalone, 31^ Matilde Pecorella, 32° Emanuele Busetta. Tra i Laser Radial, sale sul podio Lorenzo Caputo al 3° posto (1° Under 19), 11° Marco Maggio (1° Under 17), 17° Francesco Genco. Il prossimo appuntamento con il Campionato Zonale è previsto l’1 e il 2 maggio 2021, con la quinta tappa che si svolgerà a Messina.