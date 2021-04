La ristoratrice in ginocchio davanti la polizia: "Non ho più soldi per sfamare i miei figli". Il video

15/04/2021 06:45:00

La ristoratrice in ginocchio davanti alla polizia: "Non ho più soldi per sfamare i miei figli"

"Sono nove mesi che i miei due bar-ristoranti sono chiusi. Non ho soldi per sfamare i miei figli. Mi stavo per ammazzare, poi mi sono svegliata davanti al treno".

Con le mani giunte in preghiera e in ginocchio davanti alla polizia, una ristoratrice toscana ha raccontato tra le lacrime le difficoltà che sta vivendo da quando è iniziata la pandemia di Covid19.

Si chiama Chiara e la sua disperazione è quella che tanti altri ristoratori stanno provando. "È un'umiliazione che le persone non meritano, persone che hanno lavorato una vita", dice un altro manifestante.

Incassi ridotti al minimo o azzerati, affitti e bollette da pagare, una famiglia da sostenere. Per tutti la richiesta è una: "Aiutateci"