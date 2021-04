Frena il virus in provincia di Trapani. Cosa dicono i numeri di oggi 

18/04/2021 19:44:00

Frena il virus in provincia di Trapani. Mentre nel resto d'Italia il coronavirus arretra, da noi siamo in piena terza ondata, però si avverte una frenata, soprattutto in provincia di Trapani.

Merito dei pochi tamponi del fine settimana? Nel dubbio basta fare affidamento ad alcuni dati certi, come l'incidenza (ovvero i nuovi contagi negli ultimi sette giorni ogni 100.000 abitanti) che ormai abbiamo imparato a capire che è il vero dato certo sul quale basare ansie e aspettative.

Ecco, come incidenza oggi siamo a 116, molto al di sotto della media siciliana che è di 188. Il valore di 116 è inoltre minore del 123 di tre giorni fa e avvertiamo, pertanto, una sensibile discesa della curva. Speriamo che duri.

Un mese fa, a metà Marzo, la provincia di Trapani era ultima in Italia per contagi, roba che neanche la Sardegna (che allora era bianca): 37. E dobbiamo dire che, fatta eccezione per Marsala, la provincia di Trapani si mantiene sempre su quei livelli, ma è l'anomali della città più grande della provincia che fa salire i dati. Oggi abbiamo avuto 33 casi, ieri 74, venerdì 111. In una settimana i casi sono aumentati del 23%, una delle performance peggiori in Italia.