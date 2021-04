Da Marsala a San Vito violando le norme anti-Covid. Dopo la multa aggredisce i Carabinieri: denunciato 17enne

26/04/2021 09:54:00

Da Marsala a San Vito senza valido modivo, in violazione delle norme anti-Covid, e una volta multato va su tutte le furie e spintona i carabinieri. Protagonista un 17enne marsalese, che è stato denunciato dai carabinieri per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.



Il giovane è stato sorpreso a San Vito, a suo dire per far visita ad un caro amico, in violazione della attuali restrizioni derivanti dalle norme per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. I militari pertanto, dopo averlo identificato, lo hanno sanzionato amministrativamente.



Nella circostanza il minorenne è andato su tutte le furie, nonostante i Carabinieri hanno spiegato nei particolari il motivo della sanzione elevata, all’invito dei militari a calmarsi stracciava il verbale in mille pezzi li spintonava proferendo frasi ingiuriose dandosi alla fuga a piedi.

Il tentativo di fuga è fallito grazie alla pronta risposta degli operanti che, dopo un piccolo inseguimento riuscivano a bloccarlo.

All’esito degli accertamenti il minore è stato riaffidato ai genitori e più che della denuncia al tribunale dei minori rimediata per la resistenza appariva preoccupato per l’intervento dei familiari.