Aggiornamenti sul coronavirus in provincia di Trapani: contagi ancora giù

Vediamo i contagi da coronavirus aggiornati ad oggi, 2 Maggio 2021, per quanto riguarda la provincia di Trapani. Nella nostra provincia gli attuali positivi sono 13.003, e oggi i nuovi positivi sono 35.

Va detto che nel fine settimana l'Asp di Trapani non fornisce alcun dato sui contagi (negli altri giorni c'è solo una nota con i contagi per città, senza però mai indicare i nuovi positivi o altri elementi utili all'opinione pubblica ...), ma ugualmente siamo in grado di ricavare informazioni importanti.

E così, l'indice di contagio di oggi per la provincia è 59. Si continua a scendere. Ricordiamo che l'indice di contagio è la bussola per capire a che punto è la pandemia, ed indica i nuovi casi ogni 100.000 abitanti su 7 giorni. E' un dato ottimo, uno dei migliori in Italia, anche meglio di tante province gialle. Va meglio anche la Sicilia, e pure Palermo comincia la sua discesa, come si vede dal grafico con tutte le province. I nuovi contagi in sette giorni in provincia di Trapani sono diminuiti del 22% .

