Allerta meteo gialla oggi in Sicilia. Piove in provincia di Trapani

05/05/2021 06:20:00

Allerta meteo gialla oggi in gran parte della Sicilia.

Si prevedono per la giornata di oggi precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di breve rovescio o isolato temporale, su tutta l'isola, con quantitativi cumulati deboli. L'allerta gialla riguarda soprattutto la Sicilia occidentale.

Queste le previsioni per la provincia di Trapani.

mercoledì, 5 maggio: Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con ampie schiarite in serata, sono previsti 4.7mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19.9°C, la minima di 14.4°C, lo zero termico si attesterà a 3469m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

giovedì, 6 maggio: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 13.5°C, lo zero termico si attesterà a 3583m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.