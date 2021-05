I nodi di Tranchida: Roma o Palermo?

05/05/2021 09:00:00

Inizia la campagna elettorale per le Amministrative di Erice e Misiliscemi, guardando, però, anche alle elezioni politiche e regionali. Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha incontrato i suoi fedelissimi nella sede del movimento Erice e Trapani per le città che vogliamo.

Cosa intende fare il primo cittadino? Tranchida non ha sciolto i nodi. Lui pensa a Trapani, e cioè ad una sua possibile ricandidatura a sindaco, ma guarda anche lontano verso il Cupolone. Ergo, Roma. Nulla è deciso, ma tutto è possibile. Anche una candidatura alle Regionali. Forse Tranchida ha già deciso, ma per il momento non intende sbilanciarsi. Alla riunione hanno preso parte i consiglieri comunali Giulia Passalacqua, Marzia Patti, Azzurra Tranchida, Salvatore Daidone, Vincenzo Guaiana, Massimo Toscano, Giuseppe Virzi, e gli assessori Ninni Romano, Dario Safina e Andrea Vassallo.