Export, accordo per sostenere le Pmi siciliane

09/05/2021 02:00:00

Un accordo di collaborazione per aiutare le piccole e medie imprese a crescere, innovarsi e internazionalizzarsi.

A firmarlo, il Centro di Competenza Distrettuale e Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, la più importante rete europea nata proprio per supportare le pmi nel processo di internazionalizzazione e che opera attraverso oltre 600 organizzazioni attive in 60 Paesi europei ed extraeuropei. Il Centro di Competenza Distrettuale è il braccio operativo del Distretto Produttivo della Pesca, uno sportello di servizi che fornisce alle aziende strumenti ed elementi conoscitivi per compiere scelte gestionali e organizzative innovative, con l’obiettivo di razionalizzare l’efficienza delle filiere del mare e dell’agroalimentare, attraverso l’applicazione dei principi della Blue Economy. Obiettivo dell'accordo è quello di offrire un sistema integrato di servizi per aiutare le aziende a individuare nuovi partner commerciali, produttivi e tecnologici all’estero e avvicinare le imprese all’Unione europea, attraverso un capillare servizio di informazione sui temi dell’Ue, sui programmi, sugli strumenti finanziari e sulle politiche, attraverso incontri, attività formative, seminari e workshop, missioni incoming ed outgoing, eventi B2B.

"Da anni Sicindustria - afferma il delegato per l'internazionalizzazione Nino Salerno - sostiene le imprese nei processi di internazionalizzazione, con la consapevolezza che non è più possibile guardare al mercato per compartimenti stagni. Questo significa essere ancora più preparati e ancora più competitivi per ritagliarsi lo spazio che le nostre aziende possono e devono occupare".

Sicindustria collaborerà, inoltre, con il Centro di Competenza Distrettuale per realizzare i B2B all’interno della manifestazione Blue Sea Land 2021 e avrà uno spazio espositivo su Global Community&Expo, la nuovissima piattaforma collaborativa digitale (www.globalcommunityexpo.com) sul mondo della pesca, dell’agroalimentare e di altri importanti settori produttivi. La prossima edizione di Blue Sea Land, Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell’Africa e del Medio Oriente si svolgerà dal 27 al 30 ottobre 2021 online e/o in presenza.

“L’obiettivo n. 17 dell’agenda di Sviluppo Sostenibile 2030 dell’Onu afferma che per avere successo, è necessario richiedere partenariati tra governi, settore privato e società civile. Queste collaborazioni inclusive, costruite su principi e valori, su una visione comune e su obiettivi condivisi, che mettano al centro le persone, sono necessarie a livello globale, regionale, nazionale e locale. Sarà questo il nostro leit motiv”, così afferma Giovanni Basciano, presidente del Centro di Competenza Distrettuale.