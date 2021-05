Covid, record di vaccini nel Paese. La Sicilia rimane indietro per gli over 80 e 70

30/05/2021 06:00:00

E' record di 570.950 vaccinazioni contro il Covid in Italia. Lo comunica la struttura commissariale, evidenziando che dall'inizio della campagna sono state fatte 33.770.194 somministrazioni. Sono 3.351 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Si avvia a toccare il traguardo del 20% della popolazione (sono il 19,57%) la quota degli italiani che ha concluso il ciclo vaccinale contro il Covid: sono 11.596.495. Le somministrazioni complessive sono state invece 33.770.194, secondo quanto emerge dal report della struttura del commissario Francesco Figliuolo.

A giugno tutta la popolazione dai 16 anni in su potrà accedere ai vaccini anti-Covid. Lo ha annunciato il generale Figliuolo e così, anche in Sicilia, dal 3 giugno gli under 40 potranno vaccinarsi. Nelle prossime ore la Regione potrebbe consegnare gli elenchi degli aventi diritto a Poste Italiane che provvederà a caricarli sul portale. E quindi si inizierà con le prenotazioni.

Green pass nelle cerimonie anche in zona bianca - Il certificato verde infatti sarà necessario sempre. Anche nelle regioni con meno restrizioni, valgono insomma le stesse regole delle zone gialle. Dunque, feste di matrimonio, battesimi e comunioni con green pass anche in zona bianca. Lo precisa la Conferenza delle Regioni. "Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, devono svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art.1, comma 14, del decreto-legge 33/2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi di cui all’articolo 9 del dl 52/2021 anche in zona bianca. Il comma 2 dell’art 9 del Dl 65/2021 si limita a stabilire l’anticipazione della possibilità delle feste in zona gialla al 15 giugno, ma restano ferme le modalità di svolgimento indicate nella norma".

Sicilia indietro per i vaccini di over 80 e 70 - Aprire a tutti, tenendo d'occhio le fasce più vulnerabili e la Sicilia per quanto riguarda la somministrazione agli over 80 e ai 70enni è in ritardo. Gli over80 che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 90,93% in Emilia Romagna, l’88,85% in Toscana, l’86,36% in Lombardia, l’85,34% in Veneto e l’85,17% in Piemonte; una decina le regioni sotto la media, a partire da Sicilia (62,29%), Calabria (66,62%) e Marche (68,57%). Ha ricevuto invece almeno la prima dose il 99,36% degli over80 in Veneto, il 97,25% in Toscana e il 96,08% in Puglia; in ritardo Sicilia (72,45%), Calabria (74,90%) e Abruzzo (79,62%). Tra i 70-79enni, sono in attesa della prima dose o della dose unica il 35,46% in Sicilia, il 28,65% in Calabria, il 25,23% in Friuli Venezia Giulia e il 24,66% in Sardegna; tra gli over80, ancora in attesa della prima dose o della dose unica il 27,55% in Sicilia, il 25,10% in Calabria e il 20,38% in Abruzzo.

I dati siciliani - Sono 385 i nuovi casi Covid in Sicilia (ieri 418) su 15.094 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 2,6%. Le vittime del virus nelle ultime 24 ore sono state 7, i guariti invece 1.005. L'Isola è seconda per numero di contagi registrati oggi, alle spalle della Lombardia.

Si contano 10 ricoverati in meno nei reparti Covid, per un totale di 502 pazienti. In terapia intensiva invece risultano occupati 72 posti letto (-1 rispetto a ieri) con tre ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Sono 9.988 gli attuali positivi nell'Isola, di cui 9.414 in isolamento domiciliare. I nuovi casi sono così suddivisi: 169 Catania, 54 Palermo, 38 Messina, 37 Siracusa, 30 Ragusa, 27 Agrigento, 13 Enna, 10 Trapani e 7 Caltanissetta.

I dati italiani - Giù i contagi in Italia. I casi nelle ultime 24 ore sono 3.351, contro i 3.738 di ieri e soprattutto i 4.717 di sabato scorso. Con 247.330 tamponi, 1.500 meno di ieri, ma il tasso di positività è comunque in discesa all’1,4% (sette giorni fa era all'1,6%). I decessi sono 83, il secondo numero più basso dell’anno (ieri 126). Le vittime totali da inizio epidemia sono 126.002. Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 47 in meno (ieri -64) con 29 ingressi del giorno, mai così pochi nel 2021, e scendono a 1.095. Giù anche i ricoveri ordinari, 392 in meno (ieri -515), 6.800 in tutto. Questi dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il totale dei contagiati sale a 4.213.055. I guariti sono 7.569 (ieri 10.534), per un totale di 3.845.087. In calo il numero degli attualmente positivi, 4.304 in meno (ieri -6.923): i malati ancora attivi sono ora 241.966. Di questi, sono in isolamento domiciliare 234.071 pazienti.