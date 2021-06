Scrive il legale di Barresi, sui vigili urbani di Castelvetrano a processo 

01/06/2021 16:12:00

Egregio Direttore di Tp24,

con riferimento all’articolo da Voi pubblicato "Omissione di atti d'ufficio. A processo quattro vigili urbani di Castelvetrano" e, in particolare, in relazione all’indicazione del mio assistito Giuseppe Barresi quale comandante della polizia municipale di Castelvetrano ed altresì in relazione all’incipit, in detto articolo, “una dimenticanza o cos’altro”, lo scrivente Avv. Celestino Cardinale comunica quanto segue:

1) Giuseppe BARRESI non ha mai ricoperto il ruolo di comandante della polizia municipale di Castelvetrano, essendo, all’epoca dei fatti contestatigli, il dirigente dell’ufficio, cui non era devoluta, né avrebbe potuto essergli devoluta, essendo escluso dai poteri insiti in concreto nel di lui ruolo, l’attività delegata dalla Procura della Repubblica di Marsala, consistente nella raccolta di sommarie informazioni testimoniali da parte di dipendenti dell’ENEL;

2) l’incipit “una dimenticanza o cos’altro”, per quanto riguarda la posizione del mio assistito è del tutto fuori luogo, atteso che Giuseppe BARRESI non ha mai prodotto - con riferimento agli addebiti - alcun comportamento su cui fondare qualsivoglia ipotesi investigativa che possa avere ad oggetto l’incipit in questione.

Al riguardo potrebbe obiettarsi che il BARRESI è stato rinviato a giudizio e che quindi, allo stato, l’ipotesi accusatoria del P.M. risulti fondata: ma per chi conosce di procedura penale, è scontato che l’udienza preliminare non serve a nulla, atteso che il cd. filtro processuale quasi mai funziona e che il rinvio a giudizio è quasi automatico.

Si potrebbe ulteriormente obiettare che, se l’udienza preliminare non serve a nulla potrebbe optarsi per l’accesso immediato al dibattimento con la richiesta, da parte dell’imputato, di giudizio immediato: ma, com’è noto, uno dei mezzi di difesa dell’imputato, che sia in stato di libertà, è pure il fattore tempo.

Ciò detto, ringraziandoLa per l’attenzione, La invito alla pubblicazione di quanto suesposto, anche a rettifica di quanto pubblicato.



Castelvetrano, lì 31 maggio 2021



Cordiali saluti



Avv. Celestino Cardinale