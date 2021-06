Turismo in Sicilia, Musumeci contento per come stanno andando le prenotazioni per l'estate

02/06/2021 04:00:00

E' ottimista per la stagione estiva il presidente della Regione Nello Musumeci, lo ha confermato rispondendo alle domande dei giornalisti di Tagadà la trasmissione de La7.

"Sta andando bene questo primo assaggio d’estate - le parole di Musumeci -. Abbiamo buone speranze, un po' ovunque in Italia. E’ stato opportuno preparare ogni attività delle imprese che fanno turismo e c'è molta attesa. Le prenotazioni, mi dicono gli operatori, vanno bene e speriamo vadano meglio. Siamo davvero contenti".

Riguardo ai vaccini in vacanza, Musumeci dice che siamo pronti: "Siamo pronti a farli, abbiamo verificato con le nostre strutture e un centinaio di punti vaccinali in Sicilia. Saremo nelle condizioni di fare fronte anche allungando gli orari di apertura. Nelle regioni a maggiore vocazione turistica, però, questo può rappresentare un freno per gli arrivi. Mi pare assurdo organizzare le ferie in base alla data del richiamo del vaccino".

"Il governo deve dare i vaccini - ha aggiunto il governatore - che li dia in Emilia o in Sicilia non credo che il saldo cambi. Si può concordare ogni dieci giorni il fabbisogno dell’Isola. Se si dà una organizzazione a livello centrale, credo che daremo davvero un grande servizio".