 Erice: la Giunta abolisce gli sconti TARI per i cittadini virtuosi 

31/10/2024 22:10:00

La recente decisione dell'amministrazione comunale di Erice di abolire gli sconti sulla tassa rifiuti (TARI) per coloro che conferiscono i propri rifiuti al Centro di Raccolta Comunale (CCR) ha scatenato forti reazioni. I consiglieri di opposizione criticano la scelta, definendola un "affronto alla comunità" e un ulteriore peso per le famiglie già provate da difficoltà economiche.

La sindaca Toscano e la sua giunta, accusano i consiglieri, continuano ad aumentare i costi a carico dei cittadini, ignorando le promesse di giustizia sociale e di tutela ambientale. “Invece di proporre soluzioni alternative, l’amministrazione continua a mettere le mani nelle tasche degli ericini,” affermano i consiglieri. L’aumento della tassa sui rifiuti, insieme alla cancellazione degli sconti per chi utilizza il CCR, rappresenta, secondo loro, un ulteriore ostacolo per molte famiglie del territorio.

L’opposizione ha presentato un emendamento, che verrà discusso nelle prossime sedute del Consiglio Comunale, fissate per il 4 e 6 novembre, per ripristinare almeno una parte della scontistica per gli utenti virtuosi del CCR. “Riteniamo fondamentale – dichiarano i consiglieri – incentivare le buone pratiche e premiare coloro che contribuiscono attivamente a mantenere l’ambiente pulito.”

Non è la prima volta che l’opposizione propone soluzioni per sostenere i cittadini e migliorare la gestione dei rifiuti. Tra le idee presentate in passato, vi era anche quella di utilizzare gli introiti della tassa di soggiorno per compensare gli aumenti della TARI e creare isole ecologiche mobili per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Tuttavia, queste proposte sono state respinte dall’attuale amministrazione, che secondo i consiglieri preferisce ignorare le esigenze dei cittadini.

L’opposizione conclude: “Continueremo a fare la nostra parte per tutelare gli interessi degli ericini.”