Lavoro: si cercano muratori e giardinieri in provincia di Trapani

02/06/2021 09:58:00

Con le riaperture anche le imprese tornano ad assumere. E così una nota azienda, in provincia di Trapani, è alla ricerca di muratori e giardinieri.

In particolare si ricerca un muratore, che abbia una certa esperienza, per svolgere lavori in provincia. L'assunzione sarà a tempo indeterminato.

Si cercano anche quattro giardinieri. Dovranno effettuare dei lavori stradali. Per loro l'assunzione è tempo determinato, con contratto di sessanta giorni.

Per tutte le informazioni si può chiamare il numero di telefono 0923 71 81 48.