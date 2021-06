Trapani, impiegato del Comune muore mentre lavora 

07/06/2021 16:07:00

E' morto mentre era al lavoro, per un infarto che non gli ha lasciato scampo. Leonardo Accardi, 65 anni, dipendente del Comune di Trapani è morto questa mattina. Era addetto al servizio idrico, e stava, in particolare, scaricando acqua da un'autobotte in un appartamento cittadino, quando ha avuto un malore.

Inutili il soccorso prima dei colleghi, poi dei medici. Leonardo Accardi aveva 65 anni e stava per andare in pensione. Lascia la moglie e quattro figli. Colleghi e dirigenti del Comune lo ricordano in queste ore come un "dipendente comunale modello".

Questa la nota del Comune di Trapani:

Il Sindaco, l'Amministrazione Comunale, il Consiglio Comunale e la cittadinanza intera esprimono profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia del dipendente del Comune di Trapani strappato quest'oggi all'affetto dei propri cari mentre si trovava in servizio.