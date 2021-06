"Mia suocera a 87 anni ancora aspetta il vaccino a Marsala"

07/06/2021 11:06:00

La Regione Siciliana ogni giorno comunica di aver infranto il record dei vaccini, ed è vero ,dato che ormai c'è l'apertura a tutte le fasce d'età. Prioritaria, però, resta la vaccinazione dei più anziani, e in questo senso la Sicilia fa ben poco.

Anche l'Asp di Trapani sembra trascurare il problema, come se fosse tutta colpa degli anziani che non si vogliono vaccinare. Invece, in tanti vorrebbero farlo, solo che non si possono muovere, non hanno l'auto o chi li accompagna.

Da mesi a Marsala, la città più grande della provincia, si chiede l'apertura di un secondo hub vaccinale in centro, per permettere agli anziani che vivono in centro di vaccinarsi.

Perchè si perde tempo? Questa è la testimonianza di un nostro lettore:

Salve Direttore,

scrivo a lei nella speranza che possa far presente a chi di competenza nella sanità, e precisamente i responsabili del piano vaccinazioni del territorio di Marsala per gli anziani, che mia suocera 87 anni, ha la richiesta fatta dallo scrivente più di due mesi fa, e dopo diversi solleciti per vaccino domiciliare ancora rispondono dal call center: la signora è in lista ma deve aspettare. A me sembra vergognoso vaccinare pure i giovanissimi e lasciare abbandonati gli anziani.