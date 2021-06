Denise, si torna a parlare dell'auto abbandonata, di via Rieti e di una stanza segreta

09/06/2021 00:00:00

E' quella la vettura con la quale è stata prelevata Denise Pipitone e che ora si trova semidistrutta in via Rieti a Mazara del Vallo? Una Renault Megane blu, senza targa che potrebbe essere stata utilizzata per il sequestro di Denise, avvenuto in un giorno di mercato il 1 settembre 2004.

Di quell'auto si era occupata “Chi l’ha visto?”. Si trovava lì in via Rieti almeno dal 2017, secondo le riprese di Google Street View, ma non nel 2004. Gli inquirenti pare comunque non vogliano lasciare nulla di intentato in questa seconda indagine sul sequestro della piccola Denise.

Secondo il supertestimone anonimo, la picccola Denise sarebbe stata a bordo di quell'auto che piangeva e chiamava mamma. Bisogna vedere se quanto trapelato è stato effettivamente confermato dal testimone, e se questi parlerà anche di fronte alla Procura di Marsala che ha riaperto le indagini. Questa automobile (la potete vedere qui sotto nel servizio di PrimaPaginaTv) torna ora al centro dell'interesse, potrebbe, infatti, aver trasportato la piccola Demise in via Rieti.

La via Rieti a Mazara del Vallo torna a ruotare però attorno alla vicenda di Denise. Lì infatti c'è un magazzino, dove lavorava Battista Della Chiave. L’uomo, sordomuto, oggetto di due audizioni con altrettante esperte Lis, e di un piccolo incontro con un inviato di “Chi l’ha visto?”. Di recente, due altri esperti Lis, di cui uno specializzato in 10 dialetti e sordomuto dalla nascita, hanno spiegato come in realtà nelle audizioni del signor Battista non si sia compreso tutto quello che era stato spiegato dall’uomo. I due, apparsi più volte a “Chi l’ha visto?”, hanno raccontato che Battista ha affermato di aver visto la bambina, indicando il volto di Denise in una foto sul telefono. Via Rieti è anche il luogo da cui è partita una telefonata alla madre di Anna Corona, per chiedere di recarsi dalle nipoti Jessica e Alice Pulizzi.

Della Chiave ha raccontato di aver visto Denise. Poi due uomini, l'avrebbero portata via Denise: Battista lo ha raccontato in maniera dettagliata, quasi fosse stato con loro, mostrando a gesti il tragitto di un cavalcavia.

Gli inquirenti cercavano una stanza segreta a casa di Anna Corona? Nella trasmissione di Rete Quattro “Quarto grado” è stato mostrato come una camera non corrisponda alla pianta che figura sul catasto. La stanza in questione dovrebbe essere alta 4 metri, e invece è alta poco più di due, con un soffitto in legno e non in bolla. Tuttavia in quel controsoffitto non ci sono aperture tali da ipotizzare l’effettiva esistenza di questa stanza segreta.