Spacciano marijuana e cocaina, due arresti ad Alcamo e Castellammare

09/06/2021 10:59:00

Due le persone arrestate per spaccio di droga, ad Alcamo e a Castellammare, dalla Compagnia Carabinieri di Alcamo.

Un 43enne originario della provincia di Milano ma residente ad Alcamo, noto per i numerosi precedenti ha cercato di disfarsi della droga, 62 grammi di marijuana già divisa in 25 dosi, gettandola nella tromba delle scale del proprio condominio, prima di aprire la porta ai militari. Grazie al fiuto di Akim, il pastore tedesco di tre anni del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, i militari hanno recuperato la sostanza. Per l'uomo è scattato l'arresto ed è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Alcamo.

In manette è finito anche un castellammarese di 41 anni, pure lui noto per i numerosi precedenti. Lo stesso è stato sottoposto a controllo dai militari della Stazione di Castellammare del Golfo e della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento“Sicilia”. Alla vista dei militari, l’uomo ha gettato a terra un involucro. I carabinieri hanno però recuperato l’oggetto risultato essere una bustina contenente circa 6 grammi di cocaina.

Sottoposto a perquisizione, il 41enne è stato trovato in possesso di un’ulteriore dose della medesima sostanza di circa mezzo grammo e la somma di 220 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato e, all’esito del rito direttissimo, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.