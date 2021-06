10/06/2021 10:00:00

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Trapani con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato in via Sammartano, è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina e 16 grammi di eroina. Ad insospettire gli investigatori il suo modo di fare assai guardingo. La droga era custodita in un marsupio che l'indagato portava a tracolla. Ora è rinchiuso nelle carceri Pietro Cerulli, a disposizione dell'autorità giudiziaria.