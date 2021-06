Marijuana nascosta nelle mutande. Denunciato un giovane a Castelvetrano

11/06/2021 11:55:00

Gli trovano due grammi di marijuana nelle mutande. In casa, poi, nascondeva altri 28 grammi della stessa droga.

Un giovane di Castelvetrano, classe 93, è stato denunciato dai Carabinieri.

Il giovane, sottoposto a controllo mentre circolava in via Olivio Sozzi a bordo di un’autovettura quale passeggero, era stato sottoposto a perquisizione visto l’atteggiamento nervoso ed impacciato mostrato ai militari dell’Arma.



Veniva trovato in possesso di 2 grammi di marijuana, contenuti in un involucro plastico occultato all'interno della biancheria intima. Essendoci i presupposti, visti anche i precedenti di Polizia in suo possesso i Carabinieri perquisivano pure il domicilio rinvenendo ulteriori 28 grammi della stessa sostanza contenuti in 4 differenti contenitori, tutti posti all'interno della scrivania della camera da letto del giovane.

Nella circostanza, l'autista e proprietario della vettura, veniva segnalato alla Prefettura di Trapani quale assuntore di sostanze stupefacenti, poichè trovato in possesso di 2,5 di grammi di marijuana. Lo stupefacente veniva sottoposto a sequestro.