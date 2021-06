Valderice, nuovo record per Osama Zoghami

11/06/2021 09:20:00

Al Golden Gala di Firenze, nei 3000 siepe, è giunto sesto su quindici finalista, ma il valdericino Osama Zoghami ha stabilito il suo record personale, chiudendo la gara con un tempo di 8 minuti, 14 secondi e 29 centesimi, migliorando di 6 secondi.

“Sono soddisfatto al 100% – ha dichiarato a Rai Sport -. Sapevo di stare bene. Stamattina mi sono sentito con Polizzi, dicendogli che secondo me facevo tra 8 e 13 e 8 e 15. Ho fatto una gara dove volevo stare con i migliori al mondo per confrontarmi. Sono felicissimo per il risultato, con un tempo che non si faceva da più di vent’anni. Finalmente le siepi in Italia stanno risalendo la graduatoria mondiale. Stiamo dimostrando che noi giovani ci siamo e bisogna continuare così”.

Frattanto, Osama Zoghlami, si è già qualificazione per Olimpiadi di Tokyo, dove proverà a superare il suo record personale.