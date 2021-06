Trapani e le polemiche per i cani in spiaggia

23/06/2021 20:19:00

Nessuna ordinanza sindacale vieta di portare i cani nelle spiagge libere di Trapani. La puntualizzazione arriva da Palazzo d'Alì dopo che una donna ha rischiato di essere multata dai militari della Capitaneria di porto per aver portato il suo cane nella zona di mare denominata Barracchelle, sul versante di Torre di Ligny.

Qualcuno dei bagnanti, probabilmente, ha telefonato alla Guardia costiera che è subito intervenuta. "C'è una legge regionale - spiegano alla Capitaneria di porto - che vieta l' accesso dei cani nelle spiagge".

Nella zona tuttavia non è stato affisso nessun cartello che indichi il divieto d'accesso agli amici a quattro zampe. Amici ma non di tutti evidentemente.

Ma la civiltà di un popolo non si misura da come tratta gli animali? A qualcuno sfugge questa celebre frase di Ghandi.Se poi questo qualcuno fa politica e guida un importante Ente pubblico... E gli animalisti? «La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, è irragionevole e illogica, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai Comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del Piano di utilizzo degli arenili, tratti di spiaggia da destinare all’accoglienza dei cani». Enrico Rizzi cita la sentenza numero 176 dell’11 marzo 2019 del Tar del Lazio, secondo cui deve ritenersi illegittima l’ordinanza del Comune di Latina che ha vietato la presenza dei cani in spiaggia, anche se con museruola e guinzaglio, tutti i giorni della stagione balneare".

Infine, un particolare da non trascurare: il divieto di portare i cani in spiaggia non rischia di far aumentare, durante la stagione estiva, i casi di abbandono di animali?